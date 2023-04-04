Кабінет міністрів затвердив зміни до плану заходів з реалізації стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Зазначено, що заходи з реалізації стратегії були оновлені Мінреінтеграції з урахування умов воєнного стану. Зокрема, того факту, що звільнення півострова може відбутися вже найближчим часом. Загалом план включає 127 актуалізованих заходів.

Як повідомляється, вдосконалений план з реінтеграції та деокупації півострова стосується захисту прав громадян України та юридичних осіб, законні інтереси яких були порушені внаслідок збройної агресії. Крім того, в межах розробленої концепції увага буде зосереджена на соціальній та гуманітарній політиці і міжнародному співробітництві. Окремо буде розглядатися економічна політика та оборонна й безпекова складова.

Наголошено, що включено також нові заходи, серед яких розробка законопроєкту “Про правовий режим на деокупованих територіях” та формування резерву працівників для комплектування судових, правоохоронних і державних органів. До того ж планується створення військової адміністрації для діяльності на території АР Крим та медична, реабілітаційна, психологічна адаптація ветеранів війни і звільнених з російського полону осіб.