Про це повідомила преслужба партії “Європейської Солідарності”.
П’ятий Президент повідомив, що його команда зараз займається необхідним забезпеченням для захисників України.
Ми включаємось, я починаю займатися бронежилетами. Я починаю займатися кевларовими шоломами. Я починаю робити те, що має робити влада, щоб захистити Україну”, – зауважив Порошенко.
П’ятий Президент подякував усім, хто не залишається байдужим і в цей час бачить своє місце зі зброєю в руках. Він також наголосив, що немає підстав для панічних настроїв.
Наголошую, що ті панічні настрої, які поширювалися, що за дві години буде зданий Київ, що за 10 годин буде здана Україна – для цього немає ніяких підстав. Ми на сьогоднішній день здатні дати відсіч диверсійним і десентаним операціям, які плануються загарбником Путіним”, – констатував Порошенко.
- Нагадаємо, що російські окупаційні війська намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію. Наші Нацгвардійці чинять завзятий опір військам РФ.
- Також станом на 15:45 кілька десятків іноземних держав та п’ять міжнародних організацій підтримали Україну на тлі широкомасштабного російського вторгнення.
- Водночас Європейський Союз заявив, що готовий прийняти біженців з України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вони впустять необмежену кількість громадян.
- Варто зазначити, що на тлі вторгнення РФ в Україну мережу колихають багато різних повідомлень, проте список Telegram-каналів активно поширюють дезінформацію. Аби не стати жертвою оману та не брати участь в кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні краще із ним ознайомитися.