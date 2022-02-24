Про це повідомила преслужба партії “Європейської Солідарності”.

П’ятий Президент повідомив, що його команда зараз займається необхідним забезпеченням для захисників України.

Ми включаємось, я починаю займатися бронежилетами. Я починаю займатися кевларовими шоломами. Я починаю робити те, що має робити влада, щоб захистити Україну”, – зауважив Порошенко.

П’ятий Президент подякував усім, хто не залишається байдужим і в цей час бачить своє місце зі зброєю в руках. Він також наголосив, що немає підстав для панічних настроїв.

Наголошую, що ті панічні настрої, які поширювалися, що за дві години буде зданий Київ, що за 10 годин буде здана Україна – для цього немає ніяких підстав. Ми на сьогоднішній день здатні дати відсіч диверсійним і десентаним операціям, які плануються загарбником Путіним”, – констатував Порошенко.