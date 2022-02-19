Сьогодні в Києві відбулася акція протесту проти знесення культурно, історично та архітектурно цінної будівлі павільйону №19 на ВДНГ. Активісти вимагали повністю зупинити демонтаж та руйнацію будівель з ансамблю Виставкового центру, а також відмовитися від ідеї Президентського університету. Серед організаторів акції: "Мапа Реновації", ініціативна група "Зберегти Квіти України" та організація "Ukrainian Modernism".

#Букви зібрали для вас найяскравіші світлини з місця подій, а також поспілкувалися зі співзасновницею та архітекторкою організації “Мапа Реновації” Дар’єю Корбою.

Нагадаємо, що нещодавно на території ВДНГ розпочали знесення павільйону №19, у якому відбувався щорічний фестиваль “Кураж”. Зокрема на його місці погодили зведення однієї з будівель Президентського університету.

Також активісти вимагали внести до Реєстру пам’яток всі наявні павільйони, аби запобігти їх подальшому знесенню. Вони наголошують, що необхідно дотримуватися розробленої концепції ВДНГ. Освітній кластер не повинен руйнувати наявні споруди. Водночас серед вимог був заклик скерувати у відставку чинного міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.

Раніше павільйон №19 визнали аварійним, хоча ще декілька місяців тому там відбувалися дитячий фестиваль та Кураж Базар. Однак, згідно з заявою активістів для цього немає підстав, адже будівля не містила загрози перебуванню у ній людей, не було проведено відкритого конкурсу на цей проєкт, головний архітектор – людина, яка не має жодного реалізованого об’єкта її авторства.

Дар’я Корба зазначила, що будівля не мала охоронного статусу, але за фактом вона мала б його мати.

Якщо говорити правильно – це знесення пам’ятки, хоча будівля не має офіційного охоронного статусу. Проте вона є частиною цілісного комплексу ВДНГ. Вона будувалася з урахуванням концепції ВДНГ. Всі будівлі належать до різних періодів, але вони розташовані в цілісному майновому комплексі. На мою думку, це руйнування пам’ятки. Однак пам’яткою її назвати не можна, бо охоронного статусу на момент знесення не було”, – наголосила Дар’я Корба.

Автентичну будівлю вже не повернути. Ситуація така, що є ще кілька корпусів, які судячи з візуалізації університету, можуть теж постраждати.

Вони будуть або демонтовані, або їх перенесуть в інші місця. Наразі є сенс надати охоронний статус тим будівлям на ВДНГ, які його не мають. Щонайменше два корпуси, що побудовані у 50-х роках, які можуть постраждати. Варто почати присвоєння охоронних статусів саме з них. Загалом всі будівлі, які належать до комплексу, мають бути інвентаризовані. В них мають з’явитися облікові картки й вся повна документація”, – зауважила співзасновниця “Мапи Реновації”.

Варто зазначити, що в анонсі акції протесту у Facebook зазначено, що наразі варто відмовитися від ідеї Президентського університету, натомість збільшити фінансування науково-дослідної бази чинних університетів.