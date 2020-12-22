Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Просто зараз у Палаці “Україна” відбувається концерт “Кварталу 95”, яким до президентства керував Володимир Зеленський.
Зазначимо, що активісти анонсували акцію протесту біля Палацу “Україна”. Так, керівник акції SaveФОП Сергій Доротич заявив, що вони мають намір звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів.
“Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть”, — сказав Доротич.
Наразі будівлю оточили силовики. За громадським порядком слідкують поліціянти. Поки зіткнень не було.
- 15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності стались сутички між мітингуючими активістами SaveФОП та правоохоронцями. Після мітингу під Парламентом підприємці рушили на Майдан Незалежності, де намагалися встановити намети, що стало приводом для перших зіткнень із правоохоронцями. В результаті заворушень постраждали 40 поліцейських. Після цього протестувальники не залишили площу, і ввечері відбулися нові сутички. Протестувальники залишилися ночувати на Майдані.
- Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Новий орган буде сприяти налагодженню діалогу між органами державної влади та ФОПами.
- У вівторок, 22 грудня, активісти руху #SaveФОП знову влаштували велику акцію протесту в центрі Києва – на Майдані Незалежності.