Увечері 22 грудня активісти руху SaveФОП прийшли з акцією протесту під стіни Палацу “Україна”. Локацію мітингарі обрали не випадково.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Просто зараз у Палаці “Україна” відбувається концерт “Кварталу 95”, яким до президентства керував Володимир Зеленський.

Зазначимо, що активісти анонсували акцію протесту біля Палацу “Україна”. Так, керівник акції SaveФОП Сергій Доротич заявив, що вони мають намір звертатися до друзів та колег Зеленського, щоб вони вжили заходів.

“Вони причетні до того, що підприємці мерзнуть”, — сказав Доротич.

Наразі будівлю оточили силовики. За громадським порядком слідкують поліціянти. Поки зіткнень не було.