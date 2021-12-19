Кримськотатарський ресурсний центр (КРЦ) закликає владу застосувати санкції до співаків, музикантів й інших публічних осіб, які незаконно відвідували окупований Крим.

Відповідна заява з’явилася на сайті на сайті КРЦ.

Представники Кримськотатарського Ресурсного Центру підготували листи на ім’я президента України Володимира Зеленського, голови Служби безпеки України Івана Баканова, голови Верховної Ради України та Голови Національного банку України. Вони закликають представників влади застосувати санкції до понад двох сотень громадян Росії, а також деяких інших держав, які проводили концертну або іншу публічну діяльність на території тимчасово окупованих Автономної республіки Крим та міста Севастополя, або відвідували півострів у приватних справах з порушенням законодавства України.

Серед переліку осіб, яким активісти просять обмежити в’їзд в Україну, є репер Баста, Михаїл Шуфутинський та Ірина Круг.

Баста планує виступати 19 грудня в Києві, Шуфутинський – 8 березня 2022 року, також у столиці.

Це вже не перший випадок звернення представників КРЦ з проханням заборонити виконавцям відвідувати Україну:

“Нагадаємо, що восени Кримськотатарський Ресурсний Центр вже звертався до Голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію щодо відвідування російськими співаками Ёлки, Басти та Ірини Круг Криму та заборонити їм в’їзд в Україну. Однак у відомстві не знайшли підстав для заборони на відвідування підконтрольних територій нашої держави”, – йдеться на сайті.