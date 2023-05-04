Про це повідомляє пресслужба “Жовтої стрічки” у Twitter.

Аквісти зазначили, що зараз росіянам проводять акцію під назвою “георгієвская лєнта”, навʼязуючи це символ українцям на окупованих територіях. Наголошується, що так вони хочуть зробити мешканців ТОТ дотичними до своїх злочинів.

У “Жовтій стрічці” розповіли, що це ж саме вони робили торік в Херсоні, в Купʼянську, Вовчанську та в Ізюмі: “…зараз ці міста вільні!”, — йдеться в дописі руху опору.

⚡️Важливе звернення до всіх жителів тимчасово окупованих територій України! Від Луганська до Севастополя, від Каховки до українського міста Керч. 🔥Ми запускаємо акцію "Геть колорадів”! 1/5 pic.twitter.com/u90VGCZJNI — Жовта Стрічка 🎗 (@yellowribbonUA) May 4, 2023

Тому, людей закликають спалювати, рвати, викидати в сміття георгіївську стрічку.

“Натомість пропонуємо розвішувати всюди Жовту Стрічку, символ українського спротиву, який так бояться рашисти”, — пишуть активісти.