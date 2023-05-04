Про це повідомляє пресслужба “Жовтої стрічки” у Twitter.
Аквісти зазначили, що зараз росіянам проводять акцію під назвою “георгієвская лєнта”, навʼязуючи це символ українцям на окупованих територіях. Наголошується, що так вони хочуть зробити мешканців ТОТ дотичними до своїх злочинів.
У “Жовтій стрічці” розповіли, що це ж саме вони робили торік в Херсоні, в Купʼянську, Вовчанську та в Ізюмі: “…зараз ці міста вільні!”, — йдеться в дописі руху опору.
⚡️Важливе звернення до всіх жителів тимчасово окупованих територій України!
Від Луганська до Севастополя, від Каховки до українського міста Керч.
🔥Ми запускаємо акцію "Геть колорадів”! 1/5 pic.twitter.com/u90VGCZJNI
— Жовта Стрічка 🎗 (@yellowribbonUA) May 4, 2023
Тому, людей закликають спалювати, рвати, викидати в сміття георгіївську стрічку.
“Натомість пропонуємо розвішувати всюди Жовту Стрічку, символ українського спротиву, який так бояться рашисти”, — пишуть активісти.
- У Молдові поліціянти штрафуватимуть за носіння георгіївської стрічки, оскільки вона є символом російської агресії проти України.
- У Російській Держдумі ухвалили закон про відповідальність за “осквернення георгіївської стрічки”. Порушників каратимуть штрафом чи позбавленням волі на строк до 5 років.
- Попри багаторічну заборону символу, столичну станцію метро “Героїв Дніпра” продовжує “прикрашати” георгіївська стрічка.
- Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, 85% опитаних українців вважають, що герб СРСР на щиті “Батьківщини-матері” необхідно замінити на тризуб.