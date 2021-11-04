Понад 6 тисяч осіб спільно з фондом Петра Порошенка та громадською організацією “Справа громад” зібрали необхідні 18 млн гривень для внесення застави за генерала Ігоря Павловського задля звільнення його з-під варти.

Про це повідомив журналіст Віталій Гайдукевич на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні була зібрана повна сума для внесення застави. ЇЇ збирали в соціальних мережах, а також до цього долучилися ГО “Справа громад” та фонд Петра Порошенка.

Збір коштів оголосила 22 жовтня громадська організація “Справа громад”.

Загалом було зібрано 2,1 млн грн силами шести тисяч осіб, які пожертвували від 10 до 100 000 грн. Решту – 15,9 млн грн, додав п’ятий Президент Петро Порошенко.

“Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала та героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні “Брати по зброї” ми своїх не кидаємо. Так само як і “Справа громад”. Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського”, – сказав Петро Порошенко під час зустрічі з активістами та ветеранами.

Порошенко також наголосив, що завтра, 5 листопада, Ігор Павловський може опинитися вдома.

“Я хочу подякувати кожній людині, яка зробила свій внесок у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув’язненого генерала. Як ми й обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною”, – зазначив Порошенко.

Що відомо про справу проти генерала Павловського?

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 444 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. Він залишатиметься під вартою до 28 вересня поточного року.

28 серпня прокурори хотіли без попередження подовжити запобіжний захід генералу Ігорю Павловському, проте вже в суді передумали подавати клопотання.

Згодом йому продовжили перебування у СІЗО до 28 вересня. #Букви також розповідали, що відомо про суддю, яка винесла це рішення.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.

Але потім Печерський суд зменшив суму застави до 18 млн грн.