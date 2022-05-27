Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, скільки триватиме активна фаза російсько-української війни, про окупацію Херсонщини, про дії росіян у морі та яка ситуація в агресора з озброєнням.

Про це йдеться в інтерв’ю Скібіцького для Радіо Свобода.

Представник ГУР МОУ зауважив, що президент РФ Володимир Путні не готовий здавати позиції та відмовлятись від своїх планів, тому війна в Україні буде довготривалою.

Основні тези з інтерв’ю Скібіцького

Терміни російсько-української війни: зараз основним завданням російської армії є захоплення всієї Донецької та Луганської областей. Однак свої плани щодо війни проти України Кремль корегує щомісяця.

“Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають”, – сказав Скібіцький.

Він додав, що розвиток подій часто пов’язують з датами. Зокрема 11 вересня в РФ – єдиний день голосування, тож не виключено, що у цей день Росія проведе псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

Також 7 жовтня Путіну має виповнитись 70 років і багато хто вважає, що російські армійці захочуть зробити йому якийсь подарунок у цей день.

За словами Скібіцького, багато хто переконував Путін не починати повномасштабну війну, однак президент РФ “нікому не довіряє і нікого не чує”. В його плани входить відновлення російської імперії, тому війна буде довготривалою, адже Путін не захоче здавати свої позиції.

Російська окупація Херсонщини: свідченням того, що РФ не збирається відступати з Херсонської області є розгортання їхнього потужного угруповання. Йдеться про сухопутний, повітряний та морський контент.

“З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго”, – наголосив Скібіцький.

Він додав, що російські армійці готуються до контратаки ЗСУ і активно заміновують дороги й мости, проте, зауважив Вадим Скібіцький, це не зупинить українську армію і контрнаступ обов’язково відбудеться.

Росія почала використовувати радянські запаси озброєння: за словами Скібіцького, з початку повномасштабного вторгнення РФ хаотично обстрілювала територію України високоточною зброєю, не рахуючи своїх запасів. Це призвело до того, що кількість високоточної зброї в РФ значно зменшилась.

Виготовляти швидко нові запаси Росія не може через відсутність потрібних потужностей та іноземні санкції, які забороняють постачання в РФ комплектуючі. Тому росіянам довелось перейти на радянське озброєння, зокрема на балістичні ракети “Точка-У”, від яких вони відмовились у 2018 році, та крилаті ракети Х-22.

Скібіцький також додав, що РФ змінила тактику застосування високоточного озброєння. Якщо раніше вони випускали 2-4 ракети по одному об’єкту, то зараз чітко обирають ціль і випускають по ній 8-12 ракет різного формату: балістичні або крилаті ракети наземного, морського чи повітряного базування.

Дії росіян у морі: після того, як українські воїни знищили крейсер “Москва” та ВДК “Саратов”, окупанти почали діяти більш обережно.

“Зараз корабельний склад використовується для завдання ударів крилатими ракетами, це чітке бойове чергування: два фрегати, чотири малих ракетних кораблі, два підводних човни. Які постійно завдають удари по нашій території, з використанням крилатих ракет Калібр”, – наголосив Скібіцький.

Окрім цього активно задіяні мінні тральщики та різноманітні катери. Один з фрегатів несе бойову службу у західній частині Чорного моря, яка пов’язана з діями на острові Зміїний.

Та втрата двох кораблів змусила РФ обмежити діяльність ЧФ у морі. Ворожі кораблі не наважуються підійти на близьку відстань до українських берегів. Водночас окупанти продовжують блокувати українські порти.

Представник розвідки також розповів, що крейсер “Москва” після ураження був транспортований до Севастополя, де і затонув. Опісля два тижні росіяни проводили пошуково-рятувальну операцію, знімали секретне обладнання та документацію, а також забирали тіла загиблих.