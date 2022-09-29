Збройні Сили України сьогодні стримують ворога на сухопутній ділянці протяжністю 3390 кілометрів. Зокрема активна лінія фронту з агресором становить близько 850 кілометрів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Протягом цього тижня під час проведення операції Сил оборони відбулося 78 бойових зіткнень із противником.

Громов наголосив, що в результаті успішних дій складових Сил оборони України в Слобожанському операційному районі звільнено понад 1000 квадратних кілометрів української землі та встановлено контроль над понад 50-ма населеними пунктами.

Окрім цього, бригадний генерал зауважив, що з початку тижня противник 29 разів застосував дрони-камікадзе. За його словами, як альтернативні засоби ураження ворог дедалі частіше використовує дрони Shahed 136, що марковані російською армією як “Герань-2”. Їх застосування здійснюється переважно на південному напрямку з території тимчасово окупованої АР Крим.

Раніше в ОК “Південь” зазначали, що слід зважати на обов’язкові заходи безпеки через ймовірність атак дронами-камікадзе. Зазначено, що безпілотники видають звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Під час можливої атаки порадили триматися далі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.

Довідка. Shahed 136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.