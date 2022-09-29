Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
Протягом цього тижня під час проведення операції Сил оборони відбулося 78 бойових зіткнень із противником.
Громов наголосив, що в результаті успішних дій складових Сил оборони України в Слобожанському операційному районі звільнено понад 1000 квадратних кілометрів української землі та встановлено контроль над понад 50-ма населеними пунктами.
Окрім цього, бригадний генерал зауважив, що з початку тижня противник 29 разів застосував дрони-камікадзе. За його словами, як альтернативні засоби ураження ворог дедалі частіше використовує дрони Shahed 136, що марковані російською армією як “Герань-2”. Їх застосування здійснюється переважно на південному напрямку з території тимчасово окупованої АР Крим.
Раніше в ОК “Південь” зазначали, що слід зважати на обов’язкові заходи безпеки через ймовірність атак дронами-камікадзе. Зазначено, що безпілотники видають звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Під час можливої атаки порадили триматися далі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
Довідка. Shahed 136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.
- Протягом доби 26 вересня Повітряні Сили знищили чотири безпілотники Shahed-136 іранського виробництва.
- За добу 23 вересня Повітряні сили Збройних сил України ліквідували 7 безпілотників, серед яких чотири безпілотники-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.
- 22 вересня українські військовослужбовці на Миколаївщині збили відразу чотири ворожих дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
- В іранських дронах-камікадзе Shahed-131 виявили процесори американської компанії Texas Instruments.