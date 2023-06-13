Тіло акули, яка вбила росіянина під час купання у морі, виставлять у музеї в єгипетському місті Хургада. Вже розпочався процес бальзамування її тіла.

Джерело: MZMZ.

Зазначимо, що 8 червня акула напала на громадянина РФ. Внаслідок атаки 23-річний росіянин Володимир Попов з Архангельська загинув.

Після інциденту акулу спіймали рибалки. Її тіло вже забрали у них та транспортували компетентні органи до Інституту морських наук у Хургаді для аналізу та розтину.

Фахівці підготують науковий звіт про її поведінку. Вони вже вилучили частину тіла туриста зсередини, ще другу половину витягли з моря.

Місцева влада вивчає можливість запобігти подальшим нападам акул на людей.

Уряд обговорює можливості зобов’язати готелі встановлювати сітки на пляжах. Ще йдеться про те, аби готелі та туристичні селища встановлювали рибальські сітки з конкретними специфікаціями на певних відстанях від берега.