Джерело: єгипетське видання MZMZ.
Зазначимо, що 8 червня акула напала на громадянина РФ. Внаслідок атаки 23-річний росіянин Володимир Попов із Архангельська загинув.
Після інциденту акулу спіймали рибалки. Її вже забрали у них та транспортували компетентні органи до Інституту морських наук у Хургаді для аналізу та розтину.
Місцева влада вивчає можливість запобігти подальшим нападам акул на людей.
Уряд обговорює можливості зобов’язати готелі встановлювати сітки на пляжах. Також йдеться про те, аби готелі та туристичні селища встановлювали рибальські сітки із конкретними специфікаціями на певних відстанях від берега.
- Пані посол України у США Оксана Маркарова вирішила опублікувати свою рефлексію про реакцію світу на жарти про росіянина, якого з’їла акула. Вона наголосила, що світ підходить до українців: з упереджено завищеною планкою, попри століття пригнічення з боку РФ, Голодомор, репресії та війну, яка триває вже майже 10 років. Дипломатка вважає, що “жертві, яка бореться, намагаються відмовити навіть у праві на емоцію щодо ката”.