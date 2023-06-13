Тіло акули, яка вбила росіянина під час купання у морі, виставлять у музеї в єгипетському місті Хургада. Вже розпочато процес бальзамування її тіла.

Джерело: єгипетське видання MZMZ.

Зазначимо, що 8 червня акула напала на громадянина РФ. Внаслідок атаки 23-річний росіянин Володимир Попов із Архангельська загинув.

Після інциденту акулу спіймали рибалки. Її вже забрали у них та транспортували компетентні органи до Інституту морських наук у Хургаді для аналізу та розтину.

Фахівці підготують науковий звіт про її поведінку. Вони вже вилучили частину тіла туриста зсередини, решту витягли із моря.

Місцева влада вивчає можливість запобігти подальшим нападам акул на людей.

Уряд обговорює можливості зобов’язати готелі встановлювати сітки на пляжах. Також йдеться про те, аби готелі та туристичні селища встановлювали рибальські сітки із конкретними специфікаціями на певних відстанях від берега.