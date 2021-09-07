Про це повідомляє ВВС.
“Баят” – присяга на вірність мусульманському лідеру, основа вірності між багатьма джихадистськими угрупуваннями та їх філіалами. Відмова від присяги – серйозний злочин в ісламі.
Після цього присягу відновлювали кілька разів, хоча її не завжди хотіли визнавати таліби.
В мирній угоді 2020 року зі США написано, що таліби не дозволятимуть “Аль-Каїді” чи будь-якій іншій екстремістській групі діяти в районах, які знаходяться під їх контролем. Вони підтвердили цю присягу через кілька днів після того, як 15 серпня було захоплено Кабул. При цьому, від “Аль-Каїди” публічно таліби не відреклися. Однак терористична організація (“Аль-Каїда”) не пом’якшила свою риторику відносно США.
В угоді між цими двома терористичними організаціями, “Талібан” має статус “полководця вірних”. Це один з факторів відмови мулли Омара передати Бен Ладена американцям після терактів 11 вересня 2001 року, що й призвело до вторгнення американців до Афганістану.
Один з прикладів ігнорування присяги – випадок, коли філіал “Аль-Каїди” в Іраку відмовився виконати свою обіцянку, дану центральному командуванню, що призвело до створення ІДІЛу. З того часу “Аль-Каїда” та ІДІЛ – суперники й вороги.
На нинішньому етапі “Аль-Каїда” додає “Талібам” авторитет серед джихадистських угруповань.
Влада “Талібану” вже поставила країну на межу економічного колапсу. Банки в країні не працюють понад два тижні, запасів їжі залишилося на чотири тижні, таліби не хочуть впускати представників міжнародних організацій, які б допомогли населенню, надавши необхідну медичну чи гуманітарну допомогу. Вже в вересні до 14 мільйонів афганців можуть зіткнутися з проблемою голоду.
Верховна комісарка Організації об’єднаних націй (ООН) з прав людини Мішель Бачелет заявила про наявність надійних свідчень страт цивільних людей в Афганістані бойовиками ісламістського руху “Талібану”.
15 серпня найбільше онлайнове ЗМІ Афганістану TOLO News з посиланням на урядовців і власні джерела проінформувало про те, що президент країни Ашраф Гані виїхав після того, як таліби увійшли до Кабула. Сповіщалося, що він вилетів до Таджикистану спільно з близькими помічниками.
Згодом Гані підтвердив, що залишив країну, і пояснив мотивацію цього вчинку.
18 серпня влада ОАЕ повідомила, що Гані перебуває в цій країні.
17 серпня віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех оголосив себе виконувачем обов’язків президента країни й закликав до боротьби з “Талібаном”.
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