Проект нового формату - унікальне поєднання акту мистецтва та акту документації, цифрового та фізичного світів. Створення колективного цифрового артефакту шляхом проведення флешмобу в онлайн режимі. Рекорд з одночасної участі людей, які знімають кліп у різних частинах міста, країни, світу - під пісню “Alambari” гурту ДахаБраха.

про [концепт]:

Географічно в іншій точці людина, так само як і я, дивиться на небо … і ми разом робимо одну справу … це концептуальне переживання… разом і водночас … ритуальність життя, з одного боку … і з іншого боку, наскільки ми різні і наскільки ми схожі … об’єднує нас небо.. музика.. люди..

про [формат]:

Онлайн флешмоб та одночасно зйомка і стрімінг вистави та кліпу, спрямований на побудову культурних цифрових мостів в умовах карантину. Щотижня: 19 квітня, 26 квітня, 3 травня, 10 травня проводився онлайн-флешмоб з залученою аудиторією, які в один і той самий час знімають кліп в реальному часі разом, а стрімінг процесу транслюється у Facebook та Youtube.

Фінальний флешмоб за участі найбільшої кількості учасників, з різних точок світу відбудеться 24 травня о 15:30 та буде зафіксований як Перша знакова цифрова подія країни, що увійде в цифрову Книгу рекордів України.

Будь-хто може долучитися до створення нової цифрової історії.

[підсумки пройдених етапів]:

Команди-учасники: ЦСМ “ДАХ”, “Дах:Діти”, “Театромания”, “Bazaar europa – young theatre across borders”, “Cie Dyki Dushi”, “NovaOpera”, “Volksbühne Berlin”, “Tiyatro Alesta”, театр-студія “10 ряд 10 місце”, “Tiyatro Pera”, “PLAI”, “Marea Lab”, “Коло світла”, “P.L.O.T.”, команда міста Фастів, незалежні учасники України та світу.

Географія проекту станом на 25 травня за 5 неділь поспіль: 22 країна, 55 міста, 17 команд, 150 учасників.

Країни-учасники: Україна, Німеччина, Чехія, Франція, Швейцарія, Гондурас, Кот д’Івуар, Туреччина, Словенія, Фінляндія, Австрія, США, Танзанія, Словаччина, Канада, Чилі, Італія, Іспанія, Ізраїль, Польща, Нідерланди, Боснія і Герцеговина.

Команда:

автор ідеї і режисер: Владислав Троїцький

куратор проекту: Андрій Палатний

коучер команди “Театромания”: Антон Теблізов

коучерки команди “Дах:Діти”: Олександра Індік, Надія Голубцова

коучерка команди “Bazaar europa – young theatre across borders”: Christine Dissmann

коучерка команди “Cie Dyki Dushi”: Madeleine Bongard

коучер команди “Volksbühne Berlin”: Jan Jordan

коучер команди “NovaOpera”: Андрій Кошман

коучер команди “Tiyatro Alesta”: Elif Sözer

коучерка команди театру-студії “10 ряд 10 місце”: Альона Малюга-Мельникова

коучерка команди “Tiyatro Pera”: Zeynep Özden

коучерка команди “PLAI”: Олександра Тарас

коучер команди “Marea Lab”: Imanol Ibarra

коучерка команди “Коло світла”: Юлія Свєтлова

коучер команди “P.L.O.T.”: Євгеній Баль

Переглянути стрім можна за посиланням.

Сайт проєкту.