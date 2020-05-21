про [концепт]:
Географічно в іншій точці людина, так само як і я, дивиться на небо … і ми разом робимо одну справу … це концептуальне переживання… разом і водночас … ритуальність життя, з одного боку … і з іншого боку, наскільки ми різні і наскільки ми схожі … об’єднує нас небо.. музика.. люди..
про [формат]:
Онлайн флешмоб та одночасно зйомка і стрімінг вистави та кліпу, спрямований на побудову культурних цифрових мостів в умовах карантину. Щотижня: 19 квітня, 26 квітня, 3 травня, 10 травня проводився онлайн-флешмоб з залученою аудиторією, які в один і той самий час знімають кліп в реальному часі разом, а стрімінг процесу транслюється у Facebook та Youtube.
Фінальний флешмоб за участі найбільшої кількості учасників, з різних точок світу відбудеться 24 травня о 15:30 та буде зафіксований як Перша знакова цифрова подія країни, що увійде в цифрову Книгу рекордів України.
Будь-хто може долучитися до створення нової цифрової історії.
[підсумки пройдених етапів]:
Команди-учасники: ЦСМ “ДАХ”, “Дах:Діти”, “Театромания”, “Bazaar europa – young theatre across borders”, “Cie Dyki Dushi”, “NovaOpera”, “Volksbühne Berlin”, “Tiyatro Alesta”, театр-студія “10 ряд 10 місце”, “Tiyatro Pera”, “PLAI”, “Marea Lab”, “Коло світла”, “P.L.O.T.”, команда міста Фастів, незалежні учасники України та світу.
Географія проекту станом на 25 травня за 5 неділь поспіль: 22 країна, 55 міста, 17 команд, 150 учасників.
Країни-учасники: Україна, Німеччина, Чехія, Франція, Швейцарія, Гондурас, Кот д’Івуар, Туреччина, Словенія, Фінляндія, Австрія, США, Танзанія, Словаччина, Канада, Чилі, Італія, Іспанія, Ізраїль, Польща, Нідерланди, Боснія і Герцеговина.
Команда:
- автор ідеї і режисер: Владислав Троїцький
- куратор проекту: Андрій Палатний
- коучер команди “Театромания”: Антон Теблізов
- коучерки команди “Дах:Діти”: Олександра Індік, Надія Голубцова
- коучерка команди “Bazaar europa – young theatre across borders”: Christine Dissmann
- коучерка команди “Cie Dyki Dushi”: Madeleine Bongard
- коучер команди “Volksbühne Berlin”: Jan Jordan
- коучер команди “NovaOpera”: Андрій Кошман
- коучер команди “Tiyatro Alesta”: Elif Sözer
- коучерка команди театру-студії “10 ряд 10 місце”: Альона Малюга-Мельникова
- коучерка команди “Tiyatro Pera”: Zeynep Özden
- коучерка команди “PLAI”: Олександра Тарас
- коучер команди “Marea Lab”: Imanol Ibarra
- коучерка команди “Коло світла”: Юлія Свєтлова
- коучер команди “P.L.O.T.”: Євгеній Баль
Переглянути стрім можна за посиланням.