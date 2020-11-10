У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу COVID-19 в Албанії на три тижні вводять комендантську годину. Заходи діятимуть з середи, 11 листопада.

Про це повідомляє видання ExitNews.

Так, від завтра всім громадянам Албанії заборонено покидати свої будинки з 22:00 до 06:00. Бари, кафе, паби і ресторани припиняють роботу з 22:00 до 06:00, за винятком доставки їжі.

Крім того, албанцям рекомендовано працювати дистанційно, якщо це можливо. При цьому школи закривати не збираються, оскільки вони не належать до осередків масових заражень.

Обмеження діятимуть протягом трьох тижнів.

Заступник міністра охорони здоров’я Албанії Міра Ракачоллі заявила, що комендантську годину ввели у зв’язку зі зростанням числа нових заражень.

До слова, за останні декілька тижнів у Албанії зареєстровано 44% від загального числа випадків захворювання. 30% хворих померли.