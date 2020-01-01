Організацію з безпеки і співробітництва в Європі з 1 січня 2020 року буде очолювати Албанія.

Про це повідомляється на офіційному сайті ОБСЄ.

Уточнюється, що посаду голову регіональної організації безпеки зайняв прем’єр, міністр закордонних справ Еді Рама.

“Криза в Україні і навколо неї залишається найбільш нагальною загрозою безпеки в Європі. Зусилля щодо врегулювання конфліктів будуть в центрі уваги албанського головування, оскільки неприпустимо, щоб затяжні конфлікти в нашому регіоні як і раніше забирали життя. ОБСЄ зарекомендувала себе як організація, яка не тільки може швидко почати роботу в зоні конфлікту, але іноді може зробити це там, де ніхто інший не в змозі”, – розповів він.

При цьому наголошується, що в 2019 році організацію очолювала Словаччина.