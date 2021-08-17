Алею Небесної Сотні, що поряд із Майданом Незалежності, очистили від радянської інсталяції, яку встановили сьогодні зранку.

Про це повідомив ветеран російсько-української війни, депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський.

Він також закликав киян сьогодні о 19:00 вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні.

“Наразі алея з портретами Героїв Небесної Сотні виглядає так! Я думаю було б чудово, якби наприклад сьогодні о 19:00 кияни вшанували наших Героїв….” – зазначив Погребиський.

Нагадаємо, сьогодні зранку на вулиці Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності, встановили радянські декорації для святкової постановки. Обурення у киян та у користувачів соцмереж викликало те, що організатори цією інсталяцією затулили портрети героїв Небесної Сотні, яких вбили під час Революції Гідності у 2013-14 рр.

Серед декорацій були вуличні автомати для газованої води, дитяча машинка, холодильник для морозива, яке продавали на вулицях. Хоча користувачі зазначили, що в радянські часи холодильник був зовсім не такий. Встановили також імітації квартир із “совковим” ремонтом і меблями.

Одним із перших на “совкову” декорації звернув увагу саме Погребиський. Крім нього біля декорацій зібралися небайдужі кияни.

Проте дуже швидко до меморіалу прибуло підкріплення поліції. Столичні правоохоронці заявили, що не знають, чи мала інсталяція усі необхідні дозвільні документи.

Варто зазначити, що під час того, як невідомі патріоти самотужки зносили декорації, на вулицю Інститутську прибуло підкріплення сил поліції спецпризначення. Правоохоронці почали силою затримувати та товкти тих, хто прийшов зносити декорації. Користувачі соцмереж описали це, як ефект дежавю, коли “Беркут” бив та вбивав людей у центрі столиці під час Революції Гідності.

На кадрах відео нижче можна побачити, як поліціянти, не ховаючись від камер ЗМІ, душать та б’ють по голові затриманого хлопця.

З’явилось відео побиття поліціянтами одного з затриманих після демонтажу радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні.@MVS_UA, @NPU_GOV_UA, це вже реформи, чи ще потрібно зачекати? 📹: Олександр Коломієць | Facebook pic.twitter.com/3lIgYIyr7O — Букви (@Bykvu) August 17, 2021

Пізніше режисер, що займався створенням скандальної інсталяції, Володимир Лодзінський пояснив, що ідея інсталяції полягає у тому, щоб показали шлях становлення української нації з трипільської доби до сьогодення. Радянська доба є частиною цієї ідеї. “Тут замальовки – історичні моменти, з яких ми переходимо від трипілля до… Починаючи з самого початку нашої історії, ми закінчуємо сьогоденням і переходимо на нашу частину – наш парад”, – заявив режисер.