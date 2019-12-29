Про це повідомляє агентство УНІАН.

Нагадаємо, що у громадськості є питання до британського експерта Айвана Бірчі. Його експертиза щодо ходи називає докази “умовно-достатніми”.

За словами Олександра Рувина, у англійців інші критерії, і “умовно достатні” – значить достатні для слідства.

“Повірте, були інші підозрювані, слідчі були впевнені, що це – точно вони. Ми їх відкинули. Була купа інших людей, яких відкинули, порахували, що не вони на записах камер … Була зроблена величезна робота, вивчені тисячі відеозаписів. І ми впевнені у висновках наших експертів. Ходу змінити не можна, навіть якщо намагатися. Рух ніг, рук, тіла – індивідуальні. Це як почерк. Ми точно можемо сказати, що Яна Дугарь – розвідниця, яка фотографувала розташування відеокамер в тому районі. Дівчина в перуці – підривала машину. І ми можемо говорити, що підривник міг стояти тільки біля перехрестя. Звідти видно, що машина з Шереметом наближається, зупиняється перед поворотом. А біля світлофорів завжди стоять люди, розрахунок був на те, що потім буде складно визначити, хто саме з них натискав на кнопку. Але у нас є історія цього підривника, точніше подривніці”, – зазначив Рувин.

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На питання про те, що у одного із злочинців, якого засікли камери, інша форма бороди, ніж у Андрія Антоненка, директор НДІ відповів, що вони не вивчали бороду.

“Злочинці міняли ходу, міняли зовнішність. Ось, уявіть, ви знаєте, що потрапите на камери, йдете в кепці, в капюшоні. Можна замаскувати себе так, що борода буде прихована. Але, ви повинні розуміти, ми не вивчали бороду. У нас були експертизи щодо ходи людини. Британський експерт вивчав тільки рух ніг. Наші експерти теж кажуть: це точно його хода”, – розповів Олександр Рувин.

Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.