Про це Усик заявив в інтерв’ю польському виданню Przeglad Sportowy.
“Я вважаю, що дівчата не повинні боксувати. Для мене жінка – це як квітка, яка повинен радувати око чоловіка, про яку потрібно піклуватися, любити і захищати, а іноді навіть балувати. Бокс і ММА, тим часом, змушують жінок втрачати частину свого чарівності і ставати грубими”, – сказав він.
При цьому боксер підкреслив, що він “проти жіночих бойових мистецтв”.
“Дами можуть робити щось більш гарне і жіночне. Наприклад, танці, спів, або мистецтво. Бокс – це жорстокий вид спорту, тут повинні змагатися справжні чоловіки”, – додав він.
- Український боксер Олександр Усик напередодні бою між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом зустрівся зі своїм потенційним суперником британцем Дереком Чісорою.
- Раніше повідомлялося, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр увійшли в топ-10 списку кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (англ. Pound-for-Pound) від ESPN.