Український боксер Олександр Усик розповів, що думає про жінок в бойових мистецтвах.

Про це Усик заявив в інтерв’ю польському виданню Przeglad Sportowy.

“Я вважаю, що дівчата не повинні боксувати. Для мене жінка – це як квітка, яка повинен радувати око чоловіка, про яку потрібно піклуватися, любити і захищати, а іноді навіть балувати. Бокс і ММА, тим часом, змушують жінок втрачати частину свого чарівності і ставати грубими”, – сказав він.

При цьому боксер підкреслив, що він “проти жіночих бойових мистецтв”.

“Дами можуть робити щось більш гарне і жіночне. Наприклад, танці, спів, або мистецтво. Бокс – це жорстокий вид спорту, тут повинні змагатися справжні чоловіки”, – додав він.