Американська демократка Александрія Окасіо-Кортес побоювалася, що може піддатися сексуальному насильству під час штурму Капітолія 6 січня.

Про це вона розповіла телеканалу CNN.

“Я не думала, що мене просто вб’ють. Я думала, що зі мною можуть трапитися й інші речі”, – сказала Окасіо-Кортес.

На запитання, чи боялася вона, що піддасться сексуальному насильству, конгресвумен відповіла: “Так-так. Я думала саме про це”.

На уточнювальне запитання, чи було це переконання пов’язане із сексуальним насильством, яке вона пережила раніше, Окасіо-Кортес відповіла, що минулі травми були у неї в думках, коли вона ховалася.

Також вона пов’язала це почуття з тим, що вона описала як “жінконенависництво і расизм”, які “оживили напад на Капітолій”.

“Перевага білих і патріархат багато в чому тісно пов’язані. У цьому насильстві багато сексуалізації”, – додала конгресвумен.