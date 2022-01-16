Американська демократка, конгресвумен США Александрія Окасіо-Кортес розповіла про те, наскільки важливим є у спільній боротьбі з пандемією не лише егоїзм й індивідуалізм, а турбота про спільноту.

Цим вона поділилася на сторінці в Instagram.

Політикиня підозрює, що, ймовірно, заразилася варіантом Omicron. Наразі вона одужує та завершує свій карантин, але наголошує: COVID-19 – це “не жарт”.

Конгресвумен переконана, термін “легка форма” стосовно коронавірусу вводить в оману людей. Навіть “легкі” випадки можуть призвести до тривалого COVID-19, який включає ряд станів, таких як когнітивні порушення та хронічна втома.

Александрія Окасіо-Кортес наголосила на важливості бути обережними, носити захисні маски та відпочивати.

“Ідея змусити людей працювати лише через 5 днів після появи симптомів є соціопатичною і на 100% ґрунтується на культурі, яка визнає жертвування людськими життями заради прибутку як чесну торгівлю. Хороша новина полягає в тому, що у нас є протиотрута цьому: спільнота”, – стверджує Окасіо-Кортес.

І хоч багато розмов у медіа про COVID-19 є суто індивідуалістичними (бережіть себе, носіть маски, вакцинуйтеся), у цей період, на переконання конгресвумен, не можна забувати про своє оточення – про людей з інвалідністю або тих, у кого ослаблий імунітет.

“Мені справді дивно, що турбуватися про інших людей – це поляризуюча політична позиція, але мій тато говорив, що життя змушує повторювати уроки, доки ти їх не вивчиш. І якщо є один урок, який, на мою думку, ми, як країна, повторюватимемо, доки не вивчимо: спільнота та колективне добро — це найкращий спосіб подолати наші найбільші виклики. Набагато швидше, ніж з допомогою актів “жорстокого індивідуалізму” та банальної пропаганди, якою нас годувати з народження з ложечки”, – наголошує конгресвумен.

Вона стверджує, що індивідуально ніколи не подолати виклики планетарного масштабу, такі як зміни клімату чи глобальні пандемії. І в таких випадках необхідно замінити “Я” на “МИ”.