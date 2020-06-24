Про це пише The Hill.
Окасіо-Кортес лідирувала з 74 відсотками голосів у порівнянні з 19 відсотками її суперниці – колишньої телеведучої CNBC Мішель Карузо-Кабрера.
Зазначається, що Карузо-Кабрера мала фінансову підтримку декількох чиновників Уолл-стріт і зібрала понад 2 мільйони доларів, вклавши в кампанію 1 мільйон власних грошей.
Але команда кампанії Окасіо-Кортес і можливості по збору коштів практично не мають собі рівних в палаті. Цього разу вона витратила понад 6 мільйонів доларів на захист свого місця.
6 листопада 2018 року Окасіо-Кортес перемогла на виборах в Палату представників від 14-го виборчого округу Нью-Йорка, заручившись підтримкою 78 % виборців. Її основним суперником був республіканець Ентоні Паппас. У свої 29 років вона стала наймолодшою жінкою, яка була обрана в Конгрес США.
- Раніше член Палати представників США від Демократичної партії Александрія Окасіо-Кортес опублікувала поради учасникам протесту.