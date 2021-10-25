Внутрішнє дослідження Twitter показало. що алгоритми соцмережі частіше просувають правий контент, аніж лівий. Розробникам незрозумілі причини цього.

Про це повідомили у блозі компанії.

Впродовж останніх 5 років користувачі можуть обирати, бачитимуть вони в стрічці останні дописи тих, на кого підписані, чи алгоритмічно упорядковані дописи.

В другому випадку в стрічку потрапляють дописи тих, на кого користувач підписаний, а також інший рекомендований контент. Його соцмережа обирає на основі даних про те, з якими профілями та дописами користувач найчастіше взаємодії.

“В результаті те, що людина бачить у своїй стрічці, залежить від того, як вона взаємодіє з алгоритмічною системою, а також від того, як система спроєктована”, — пояснили в Twitter.

В Twitter провели поглиблений аналіз, аби з’ясувати, чи сприяють їхні рекомендаційні алгоритми просуванню політичного контенту.

Що і як досліджували в Twitter?

В основу досліджень лягли дописи 7 офіційних осіб в таких країнах як Канада, Франція, Німеччина, Японія, Іспанія, Велика Британія і США, а також окремих ЗМІ.

Фахівці обрали проміжок часу з 1 квітня по 15 серпня 2020 року і дослідити мільйони твітів, опублікованих з акаунтів обраних посадовців і ЗМІ.

“Вони були класифіковані на основі оцінок упередженості ЗМІ, отриманих двома незалежними організаціями, AllSides і Ad Fontes Media. Ми виключили твіти, що містять неполітичний контент, наприклад, рецепти або спорт”, — пояснили в компанії.

Що вдалося з’ясувати?

Дослідження показало, що алгоритми дійсно посилюють просування політичного контенту посадовців — незалежно від їхньої приналежності до певних партій та того, чи при владі зараз ця політсила. Тобто користувачі, що обрали хронологічний порядок формування стрічки, бачать політичного контенту менше.

Те саме стосується політичних новин. Утім матеріали правих новинних агентств, як виявилося, отримували перевагу.

“У шести з семи країн (у всіх, крім Німеччини) твіти, опубліковані акаунтами правих політичних сил, отримують більше алгоритмічного посилення, ніж ліві. Праві новинні агентства (за визначенням перерахованих вище незалежних організацій), отримують в Twitter більше алгоритмічного посилення в порівнянні з лівими новинними агентствами”, — йдеться в блозі.

Відповіді на питання, чому виникає така нерівність, Twitter поки не має.

“Необхідний подальший аналіз першопричин, щоб визначити, які зміни необхідні для зменшення несприятливих впливів”, — наголосили в компанії.