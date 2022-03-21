Новий обліковий запис TikTok може показувати неправду про війну в Україні впродовж майже години після реєстрації в додатку. Таке свідчить розслідування, яке провело антидезінформаційне агентство NewsGuard.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанія, яка контролює надійність інформаційних агентств у мережі, провела кілька тестів, щоб оцінити, як додаток для обміну відео обробляє інформацію про конфлікт. Було виявлено, що новий обліковий запис, який лише прокручує алгоритмічно підібрану сторінку для вас, переглядаючи відео про війну, буде перенаправлено на неправдивий або оманливий вміст протягом 40 хвилин.

Ближче до кінця 45-хвилинного експерименту стрічки аналітиків були майже виключно заповнені точним і неправдивим вмістом, пов’язаним з війною в Україні, без розрізнення між дезінформацією та надійними джерелами.

“Хоча в Інтернеті поширюються неправдиві розповіді про конфлікт між РФ та Україною, жодне з відео, наданих нашим аналітикам через алгоритм TikTok, не містило жодної інформації про достовірність джерела, попереджень, перевірок фактів чи додаткової інформації, яка могла б допомогти користувачам з достовірною інформацією”, – зазначили у повідомленні.

Серед неправдивих заяв, представлених дослідникам, — міф про те, що Сполучені Штати мають лабораторії біологічної зброї в Україні. У відео також стверджувалося, що фальшиві кадри були реальними, а справжні кадри — фейками.