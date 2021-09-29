Про це повідомила пресслужба Alibaba.
Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що Центральний банк Китаю оголосив всі транзакції з криптовалютою “незаконними“ і заборонив закордонним криптовалютним біржам надавати послуги інвесторам в країні.
Заборона, зокрема, торкнеться апаратного обладнання для видобутку криптовалюти, такого як біткоін-майнери та навчальних матеріалів і програмного забезпечення для майнінгу.
Нова політика китайського техногіганта набере чинності 8 жовтня.
- Раніше китайські регулюючі органи оштрафували Alibaba Group Holding Ltd на рекордні 18 мільярдів юанів (2,75 мільярда доларів) за порушення антимонопольних правил і зловживання своїм домінуючим становищем на ринку.