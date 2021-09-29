Китайський техногігант Alibaba заборонить операції з купівлі й продажу обладнання, програмного забезпечення по майнінгу криптовалют на всіх своїх платформах.

Про це повідомила пресслужба Alibaba.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що Центральний банк Китаю оголосив всі транзакції з криптовалютою “незаконними“ і заборонив закордонним криптовалютним біржам надавати послуги інвесторам в країні.

Заборона, зокрема, торкнеться апаратного обладнання для видобутку криптовалюти, такого як біткоін-майнери та навчальних матеріалів і програмного забезпечення для майнінгу.

Нова політика китайського техногіганта набере чинності 8 жовтня.