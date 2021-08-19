Компанія Alibaba створить комітет для розслідування скарг на сексуальні домагання. До комітету увійдуть п'ять високопоставлених жінок-топ-менеджерів.

Про це повідомляє Reuters.

Очолить комітет заступник головного директора з персоналу Джейн Цзян.

Причиною створення комітету стала заява жінки-співробітниці, яка заявила, що її сексуально домагалися менеджер і клієнт, а керівництво і відділ кадрів не сприйняли її заяву серйозно. Інцидент стався в Alibaba City – підрозділі, який займається доставкою продуктів із магазинів.

Цей випадок викликав масову реакцію з боку співробітників компанії: понад 6000 людей підписали лист із проханням про вжиття заходів для боротьби з подібними явищами.

В Alibaba заявили, що звільнили менеджера, звинуваченого в сексуальному насильстві.

Також в Alibaba створили гарячу лінію екстреної підтримки для запобігання сексуальним домаганням.