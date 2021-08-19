Про це повідомляє Reuters.
Очолить комітет заступник головного директора з персоналу Джейн Цзян.
Причиною створення комітету стала заява жінки-співробітниці, яка заявила, що її сексуально домагалися менеджер і клієнт, а керівництво і відділ кадрів не сприйняли її заяву серйозно. Інцидент стався в Alibaba City – підрозділі, який займається доставкою продуктів із магазинів.
Цей випадок викликав масову реакцію з боку співробітників компанії: понад 6000 людей підписали лист із проханням про вжиття заходів для боротьби з подібними явищами.
В Alibaba заявили, що звільнили менеджера, звинуваченого в сексуальному насильстві.
Також в Alibaba створили гарячу лінію екстреної підтримки для запобігання сексуальним домаганням.
- Губернатор штату Нью-Йорку Ендрю Куомо оголосив про рішення піти у відставку через звинувачення в сексуальних домаганнях, які вважає “політично мотивованими”.
- Американка Вірджинія Джуффре подала позов проти британського принца Ендрю, звинувативши його в сексуальному насильстві.
- Компенсаційний фонд, створений для жертв нью-йоркського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого раніше звинувачували в сексуальних домаганнях, а потім звинуватили у секс-торгівлі, виплатив близько 121 мільйона доларів 150 людям.