У четвер, 2 лютого, прокуратура Великої Британії заявила, що користувач YouTube влаштував підроблену пряму трансляцію, в якій він грав у "Grand Theft Auto: Vice City", щоб створити собі алібі для вбивства вагітної жінки.

Про це сповіщає Insider.

Повідомляється, що Стівена Маккаллаха звинуватили у створенні стріму, щоб відвернути підозру від вбивства Наталі Макнеллі. Жінка була на 15 тижні вагітності, коли її вбили 18 грудня 2022 року.

За даними ЗМІ, під час слухання в суді в Лісберні (Північна Ірландія) було відхилено прохання Маккалла звільнити його під заставу. Згідно зі звітами, суду було повідомлено, що пряма трансляція Маккаллаха тривала шість годин тієї самої ночі, коли Макнеллі зарізали.

“Старший поліцейський слідчий Ніл Макгіннесс заявив суду, що, відповідно до технічного аналізу, відеоролик було записано заздалегідь. Маккаллах кілька разів стверджував, що відео транслювалося в прямому ефірі, але сказав, що не може відповісти на живий чат через технічний збій”, – коментують масмедіа.

Маккаллах пізніше визнав, що трансляція була обманом, заявивши поліції, що її було записано 13 або 14 грудня, приблизно за чотири дні до вбивства. Під час слухання прокурори звинуватили Маккаллага у “складній, прорахованій і холоднокровній змові” і заявили, що він був “здатний до обману, який неможливо собі уявити”.

Суд також повідомляє, що Маккаллах залишив свій телефон у будинку сім’ї Макнеллі після вбивства, щоб записати аудіо та з’ясувати, чи підозрюють вони його. Адвокат Маккаллаха захищав його, стверджуючи, що деталі прямого ефіру не є вагомою підставою підозрювати чоловіка у вбивстві. Маккаллах був на слуханні, але не говорив.

Зазначено, що сім’я Макнеллі провела мітинг на її честь, організований Національною жіночою радою 28 січня. “Наталі була чудовою людиною. З трьох років вона жила з діабетом 1 типу, – сказав натовпу брат Макнеллі Брендан. – Вона була в захваті від того, що завагітніла”.