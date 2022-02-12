В українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення 2022" перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на трансляцію Нацвідбору.

Сьогодні відбувся фінальний етап національного відбору на “Євробачення-2022”, який розпочався до 18:30 та транслювався на телеканалі “UA:Перший”. Переможця обирали за результатами голосування глядачів і журі.

Серед учасників фіналу перемогла закарпатська співачка Alina Pash з треком “Тіні забутих предків”. Композиція містить у собі українську та англійську мови. Назва пісні ідентична назві повісті українського письменника Михайла Коцюбинського.

Варто зазначити, що звинувачення почалися з того, що телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитувала співачку Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.

На своїй Facebook-сторінці співачка раніше писала щодо своїх поїздок до окупованого Криму та Москви, повідомляє tabloid.pravda.com.

Також після того, як у День Незалежності України у центрі Києва між куплетами гімну України співачка Alina Pash зачитала реп, українці почали шукати про неї більше інформації. Користувачі нагадали співачці про заплановані в Росії концерти, дружбу з проросійськими артистами, поїздку в анексований Крим через Москву і не лише.

Раніше з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.

У відповідь на звинувачення артистка опублікувала заяву про те, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу, а її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму. Кордон вона перетинала з боку України.