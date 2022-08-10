Про це повідомила співачка в Instagram-Stories у своєму обліковому записі.
За словами виконавиці, вона думала відмовитися від виступу, але вирішила долучитися до заходу як противагу росіянам. Вона разом з командою зважила всі “за” та “проти” і вирішила погодитися.
“Я серйозно розмірковувала над варіантом відмовитися від участі. Проте для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності такого великого фестивалю українського голосу на сцені. Тоді цей майданчик не матиме противаги росіянам”, – написала Alina Pash.
Українські артисти просили скасувати російські виступи, але керівництво фестивалю не підтримало ініціативу. Артистка додала, що вважає такий крок цинічним з боку організаторів. Вона додала, що влаштувавши публічний скандал українським артистам скасували б запрошення, а росіяни б залишилися.
“Ми переконані, що своєю “правильною” присутністю ми допоможемо Україні на міжнародній арені набагато більше, ніж демонстративним демаршем”, — написала вона.
Alina Pash разом з колегами планує підготувати ініціативу, щоб росіян не запрошували на міжнародні музичні фестивалі. Вона заявила, що готує особливу програму, аби присоромити виконавців з РФ через війну.
“На Sziget я готую особливе шоу. Зроблю все можливе, щоб ці артисти могли відчути сором за те, що вони є частиною суспільства, яке веде війну проти України та проти вільного світу”, – наголосила співачка.
Alina Pash виступатиме на фестивалі Sziget, де будуть російські артисти // 6 фото
- В українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Після цього, Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” зайняв друге місце, звинувачував організаторів у фальсифікаціях.
- У ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин відбувся пісенний конкурс “Євробачення”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania зайняв перше місце.
- Переможниця нацвідбору “Євробачення-2022” Alina Pash, яка опинилася в центрі скандалу через порушення законів України, вперше розповіла, як їздила у тимчасово окупований росіянами Крим. Проте зауважила, що зараз її пам’ять щодо поїздки “розмазана”.