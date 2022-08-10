Alina Pash виступатиме на фестивалі Sziget, де будуть російські артисти

Українська співачка Alina Pash виступатиме на фестивалі Sziget в Угорщині 10-15 серпня. На заході будуть присутні російські артисти.

Про це повідомила співачка в Instagram-Stories у своєму обліковому записі.

За словами виконавиці, вона думала відмовитися від виступу, але вирішила долучитися до заходу як противагу росіянам. Вона разом з командою зважила всі “за” та “проти” і вирішила погодитися.

“Я серйозно розмірковувала над варіантом відмовитися від участі. Проте для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності такого великого фестивалю українського голосу на сцені. Тоді цей майданчик не матиме противаги росіянам”, – написала Alina Pash.

Українські артисти просили скасувати російські виступи, але керівництво фестивалю не підтримало ініціативу. Артистка додала, що вважає такий крок цинічним з боку організаторів. Вона додала, що влаштувавши публічний скандал українським артистам скасували б запрошення, а росіяни б залишилися.

“Ми переконані, що своєю “правильною” присутністю ми допоможемо Україні на міжнародній арені набагато більше, ніж демонстративним демаршем”, — написала вона.

Alina Pash разом з колегами планує підготувати ініціативу, щоб росіян не запрошували на міжнародні музичні фестивалі. Вона заявила, що готує особливу програму, аби присоромити виконавців з РФ через війну.

“На Sziget я готую особливе шоу. Зроблю все можливе, щоб ці артисти могли відчути сором за те, що вони є частиною суспільства, яке веде війну проти України та проти вільного світу”, – наголосила співачка.