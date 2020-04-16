Вживання алкоголю може збільшити ризик зараження коронавірусом COVID-19 і погіршити стан в разі інфікування.

Про це повідомили на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У світлі цього факту ВООЗ порекомендувала світовим лідерам обмежити доступ населення до алкоголю на час пандемії.

“Алкоголь знижує імунну систему організму і збільшує ризик несприятливих наслідків для здоров’я”, – повідомили в ВООЗ.

У ВООЗ також нагадали, що щорічно через вживання алкоголю у світі помирають близько трьох мільйонів осіб.

“Тому люди повинні звести до мінімуму споживання алкоголю в будь-який час, особливо під час пандемії COVID-19”, – заявили в організації.

У ВООЗ зазначили, що існує фейк про те, що нібито вживання високоградусного алкоголю може знищити вірус COVID-19.