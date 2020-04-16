Про це повідомили на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
У світлі цього факту ВООЗ порекомендувала світовим лідерам обмежити доступ населення до алкоголю на час пандемії.
“Алкоголь знижує імунну систему організму і збільшує ризик несприятливих наслідків для здоров’я”, – повідомили в ВООЗ.
У ВООЗ також нагадали, що щорічно через вживання алкоголю у світі помирають близько трьох мільйонів осіб.
“Тому люди повинні звести до мінімуму споживання алкоголю в будь-який час, особливо під час пандемії COVID-19”, – заявили в організації.
У ВООЗ зазначили, що існує фейк про те, що нібито вживання високоградусного алкоголю може знищити вірус COVID-19.
- Група вчених з Швейцарії та Німеччини заявила, що використання для очищення рук засобу, близького за складом до горілки, є ефективним проти COVID-19.