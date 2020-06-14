Уздовж дороги Голлівудського бульвару перед Театром Долбі в Голлівуді (Лос-Анджелес) з'явився величезний різнобарвний напис "All Black Lives Matter" (Життя темношкірих важливі).

Про це повідомляє The Los Angeles Times.

Зазначається, що за останні два тижні на Голлівудському бульварі пройшли численні акції протесту, в тому числі в минулу неділю, в якій взяли участь більше 20 000 осіб. Ще одна акція запланована на ранок 14 червня.

Крім того, в неділю в Лос-Анджелесі очікуються і додаткові акції протесту.

Раніше в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліцейських застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліцейської агресії.