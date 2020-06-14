Про це повідомляє The Los Angeles Times.
Зазначається, що за останні два тижні на Голлівудському бульварі пройшли численні акції протесту, в тому числі в минулу неділю, в якій взяли участь більше 20 000 осіб. Ще одна акція запланована на ранок 14 червня.
Крім того, в неділю в Лос-Анджелесі очікуються і додаткові акції протесту.
Раніше в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліцейських застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліцейської агресії.
- У червні протести охопили всю країну. Пізніше акції почалися по всьому світу.
- За підрахунками журналістського проекту Bellingcat, під час протестів у США офіцери поліції 157 раз застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.
- Всі четверо поліцейських, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати поліцейський департамент.