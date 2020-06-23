Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва повідомила, що соратники по партії Олександр Корнієнко і Давид Арахамія поклялися, що на брифінгу в Миколаєві не говорили нічого з опублікованого в ЗМІ.

Про це Аллахвердієва написала на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. він підстрибне. викурить всі айкоси. Скаже: “Баба так, баба так”.

Корнієнко, який першим відреагував на публікацію відео, перепросив від себе і від імені Давида Арахамії “за фривольні слова”. Але при цьому зазначив, що запис змонтований, слова вирвані з контексту, і нічого з того, що звучало в розмові, не мало відношення до Ірини Аллахвердієвої.

“Деякі ЗМІ сьогодні розповсюдили фейк, де згадується моє ім’я. Не хочу коментувати цей низькопробний бруд, але повинна розставити всі крапки над “і”, – пояснила вона свій пост.

Аллахвердієева, як і Олександр Корнієнко, стверджує, що опубліковане відео – монтаж.

“Мені вже подзвонили Давид Арахамія і Саша Корнієнко і поклялися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери і в списки партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими низькими прийомами для зведення політичних рахунків”, – підкреслила вона.

Нардеп зазначила, що такими штучними “скандалами” соратників по “Слузі народу” не вдасться роз’єднати.

“І що б не креативили опоненти – це залишиться на їх совісті. А ми разом зробимо “триста зустрічей за чотири місяці й виграємо вибори”, – процитувала Аллахвердієева слова Корнієнко на відео.

Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв. Згодом нардеп Яременко, виступаючи з парламентської трибуни, оголосив, що публікація його листування є кримінальним злочином, за який загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

1 листопада Богдан Яременко повідомив, що має намір залишити пост глави комітету з питань зовнішньої політики. 11 листопада фракція “Слуги народу” прийняла рішення переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і відправити Богдана Яременка у відставку з цієї посади.