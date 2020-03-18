Компанія "Алло" відмовилася закривати свої магазини на час карантину через COVID-19, оскільки торгує "стратегічними товарами нарівні з харчовими продуктами".

Про це повідомили в блозі компанії.

“Алло”, національна мережа магазинів смартфонів, техніки та гаджетів, повідомляє про роботу своїх магазинів під час карантину. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 215 від 16 березня 2020 р. засоби зв’язку віднесені до стратегічних продуктів, нарівні з харчовими продуктами, засобами гігієни та медикаментами”, — йдеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що з 340 магазинів 290 продовжать роботу в стандартному режимі. При цьому співробітники магазинів зобов’язані носити рукавички та маски, а в магазинах є дезінфекційні гелі для відвідувачів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів робота магазинів, які торгують засобами зв’язку, справді дозволена.

“З 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту”, — йдеться в документі.

Варто зазначити, що в періоди активного поширення коронавірусу COVID-19 деякі магазини техніки та гаджетів все ж припиняли роботу, щоб убезпечити відвідувачів та співробітників. Так на початку лютого Apple закрила всі магазини в Китаї, відкривши деякі з них за деякий час. Аналогічним чином компанія вчинила 11 березня, закривши всі магазини на території Італії — найбільш постраждалої від коронавірусу європейській країні.

Думка користувачів Мережі про таке рішення “Алло” неоднозначна. Деякі критикують компанію, звинувачуючи в бажанні отримати вигоду з ситуації, що склалася.

Інші вважають це рішення правильним і корисним для економіки країни.