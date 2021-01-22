Холдинг Alphabet Inc., який включає в себе компанію Google, закриває підрозділ Loon: проєкт із роздачі інтернету в важкодоступних регіонах за допомогою повітряних куль.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Причиною відмови від проєкту названі високі затрати: компанія не змогла знайти стійку бізнес-модель.

“Незважаючи на інновації команди за останні 9 років і виконання безлічі завдань, які раніше вважалися неможливими.., шлях до комерційної життєздатності виявився довшим і більш ризикованим, ніж очікувалося. Тому ми прийняли важке рішення закрити Loon. У найближчі кілька місяців ми згортатимемо операційну діяльність”, – зазначив Астро Теллер, керівник підрозділу X компанії Alphabet.

Зараз проводиться робота з переведення співробітників на інші посади в X, Google і Alphabet.

Керівник Loon Аластер Уестгарт, у свою чергу, поінформував, що під час реалізації проєкту так і не вдалося знайти спосіб знизити затрати.

“Незважаючи на те, що ми знайшли ряд партнерів, ми не виявили способу знизити затрати, щоб побудувати довгостроковий і стійкий бізнес. Розробка радикально нових технологій за своєю суттю є ризиковою, але від цього не стає легше. Сьогодні я із сумом повідомляю, що Loon буде згортатися”, – заявив він.

Видання The Information раніше писало, що проєкт зіткнувся з фінансовими проблемами, а метою на 2021 рік стало знайти нових інвесторів.

Як повідомляє видання The Verge, проєкт Loon був запущений у червні 2013 року.

У 2018 році статус Loon змінився: з проєкту він трансформувався в компанію в рамках холдингу Alphabet.

Loon запустив свій перший комерційний інтернет-сервіс у Кенії в липні минулого року. Було використано близько 35 повітряних куль, за допомогою яких вдалося забезпечити інтернет-доступом площу близько 50 тис. квадратних кілометрів.

Крім того, в рамках проєкту було надано доступ до інтернету в районах, постраждалих від стихійних лих. Наприклад, компанія запустила повітряні кулі в Пуерто-Ріко після урагану “Марія” в 2017 році і в Перу після землетрусу в 2019 році.