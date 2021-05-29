Альпіністи з Гонконгу і США на минулому тижні встановили два нових рекорди, підкоривши Еверест.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

75-річний Артур М’юїр став найстарішим американцем, який піднявся на найвищу вершину в світі висотою 8848,86 метра. М’юїр побив рекорд Білла Берка, який став найстарішим американцем, який піднявся на гору у віці 67 років в 2009 році.

Крім того, 45-річна гонконгська спортсменка Цанг Інь-Хун підкорила вершину менш, ніж за 26 годин, що є найкоротшим часом, витраченим будь-якою жінкою. Зазвичай альпіністи проводять кілька днів у різних таборах, перш ніж досягти вершини.

Цанг відправилася з базового табору в 13:20 за місцевим часом (7:35 за Гринвічем) в суботу і досягла вершини о 15:10 на наступний день.

Вона побила рекорд, встановлений непальської жінкою Пхунджо Джангму Ламою в 2017 році, яка підкорила Еверест за 39 годин 6 хвилин.