Альтернативою "мінському процесу" може стати введення миротворчої місії на Донбас. Водночас потрібно визначитися з її форматом.

Про це заявив під час години запитань до Уряду у Верховній Раді заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, повідомляє кореспондент #Букв.

“Звичайно, альтернатива “мінському формату” є. Ми вже говорили про можливість використання формули введення миротворчих сил на Донбас. Але давайте говорити чесно: миротворчі сили заходять тоді, коли є мир. Хто принесе мир? Або ж ми говоримо тоді про інше формування: що ми повинні впровадити не Peace Keeping Operation (дослівно “операцію зі збереження миру”, – ред.), а що це повинна бути операція із впровадження миру – Peace Enforcement Operation. Це означає, що в повноваженнях цієї місії мало б бути приведення сторін до припинення вогню і, в нашому розумінні, контроль над всією територією (Донбасу, – ред.), а не на лінії розмежування. Тому що це тоді шлях в нікуди”, – наголосив Боднар.

Він запевнив, що опція введення миротворців на Донбас залишається актуальною.

“Ніхто з керівництва держави, ні з МЗС не заявляли ні слова про те, що миротворча місія не є опцією врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді йшлося як з вуст президента, так і міністра про те, що в разі неуспішності переговорів і врегулювання в рамках існуючого мінського треку опція ведення миротворчих сил залишається актуальною”, – зазначив Боднар.

Заступник голови МЗС нагадав, що на засіданні Ради національної безпеки і оборони були розроблені 5 сценаріїв врегулювання ситуації на Донбасі.

“Звичайно, ми відпрацьовуємо альтернативні варіанти. Більш того, ви знаєте, що РНБО відпрацював 5 варіантів можливого розвитку подій, МЗС залучалося до цього. Тому не варто говорити, що немає альтернативи”, – заявив він.