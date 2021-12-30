Натуральні олії все частіше привертають увагу тих, хто намагається залишитися індивідуальністю та доглядати за собою максимально природним способом

Натуральні олії все частіше пригортають увагу тих, хто намагається залишитися індивідуальністю та доглядати за собою максимально природним способом. Мова йде насамперед про відмову від радикальних косметичних процедур на кшталт ін’єкцій ботоксу на користь рослинних олій.

Лляна олія віднедавна поповнила перелік натуральних речовин, які використовують в косметології для отримання гарного ефекту без блокування індивідуальної міміки. В чистому вигляді або у складі готових формул – купити натуральний продукт з високим вмістом активних речовин можна в магазині Мейкап.

Лляна олія проти зморшок: властивості та особливості

Джерело цінної речовини – насіння льону, і в останні роки все частіше використовують його не тільки в харчовій промисловості, а в косметології, як в натуральному вигляді, так і у складі різноманітних, готових до використання, формул.

Щоб правильно купити лляну олію, важливо визначитися з її типом. Рафінована ретельно очищується від домішок, нерафінована містить більше природних корисних речовин. А їх в складі дійсно багато, завдяки чому олія має безліч корисних властивостей, в тому числі – для омолодження шкіри:

полегшує роздратування та запалення (на відміну від деяких інших олій);

зволожує дуже сухий епідерміс та підтримує його оптимальний гідробаланс;

покращує еластичність, чим запобігає утворенню зморшок;

маючи ретинол у складі, нормалізує роботу сальних залоз.

Тож, на відміну від інших рослинних олій, лляна має відчутні переваги, оскільки не створює додаткової жирності та не спричиняє утворення висипу та комедонів. До того ж кілька крапель лляної олії значно підвищує ефективність будь-якого косметичного препарату – тож мати її вдома вкрай корисно.

Чи правильно ви використовуєте лляну олію

Прості та зрозумілі правила використання роблять олію з льону чи не найулюбленішим препаратом для домашнього догляду. Тож, все залежить від бажаного ефекту та особливостей продукту:

Якщо вам закортіло купити лляну олію в чистому вигляді, просто нанесіть її на шкіру тонким шаром, промасажуйте та змийте. Якщо ви схильні до алергії, перевірте індивідуальну реакцію на іншій ділянці шкіри.

Додавайте речовину до складу масок. Наприклад, глиняна добре відновлює жирну шкіру, позбавляє жирного блиску.

Можна одразу придбати готову косметичну суміш, до складу якої входять різні компоненти, в тому числі лляна олія. Вони розраховані на різний тип шкіри, проте завжди гарантують бездоганний ефект. Вони завжди гіпоалергенні, тож користуватися готовими косметичними серіями можна без застережень.