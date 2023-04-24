Альтернатива Twitter: децентралізований застосунок Bluesky тепер доступний на Android

Про це повідомляє The Verge.
Скриншоти застосунку демонструють програму, яка зовні дуже нагадує Twitter, та й деякі можливості дублюють функції соцмережі. Bluesky дає змогу шукати інших користувачів та відстежувати їх оновлення, створювати публікації й додавати медіа.
Проте нині застосунок функціонує як бета-версія, тож наразі це досить невелика спільнота з понад 25 000 осіб, і виникає враження, що всі справді віддані справі підтримки позитивного середовища.
Bluesky працює на основі протоколу соцмережі з відкритим кодом, під назвою Authenticated Transfer Protocol. В описі до програми зазначається, що Bluesky — це “соціальна мережа”, що об’єднує окремі мережі в єдиному центрі. AT Protocol побудований на основі чотирьох головний ідей: мобільність акаунту, алгоритмічність, продуктивність та взаємодія.
Зараз у застосунку є деякі обмеження. Оскільки це невелика спільнота, ви, ймовірно, не зможете стежити за тими самими особами, що й в інших соціальних мережах. І в ньому все ще відсутні такі базові функції, як прямі повідомлення. Якщо платформа запрацює повноцінно, це може виявитися чудовою і стійкою альтернативою Twitter.
Довідка. Bluesky — це ініціатива, яку підтримує співзасновник і колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі. Організована Twitter як відокремлена організація, вона була представлена в 2019 році, найняла перших співробітників у 2021 році та була зареєстрована як окрема юридична особа того ж року. В середині 2022 року компанія Bluesky опублікувала свій перший достроковий реліз, експеримент з автентифікованими даними (ADX).
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