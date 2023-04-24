Альтернатива Twitter: децентралізований застосунок Bluesky тепер доступний на Android

Bluesky, децентралізована альтернатива Twitter, тепер має додаток для Android. Запуск відбувся після випуску додатка застосунку для iOS, що вийшов наприкінці лютого. Однак, аби отримати доступ до послуги, необхідно приєднатися до списку очікування або отримати код запрошення від друга.

Про це повідомляє The Verge.

Скриншоти застосунку демонструють програму, яка зовні дуже нагадує Twitter, та й деякі можливості дублюють функції соцмережі. Bluesky дає змогу шукати інших користувачів та відстежувати їх оновлення, створювати публікації й додавати медіа.

Проте нині застосунок функціонує як бета-версія, тож наразі це досить невелика спільнота з понад 25 000 осіб, і виникає враження, що всі справді віддані справі підтримки позитивного середовища.

Bluesky працює на основі протоколу соцмережі з відкритим кодом, під назвою Authenticated Transfer Protocol. В описі до програми зазначається, що Bluesky — це “соціальна мережа”, що об’єднує окремі мережі в єдиному центрі. AT Protocol побудований на основі чотирьох головний ідей: мобільність акаунту, алгоритмічність, продуктивність та взаємодія.

Зараз у застосунку є деякі обмеження. Оскільки це невелика спільнота, ви, ймовірно, не зможете стежити за тими самими особами, що й в інших соціальних мережах. І в ньому все ще відсутні такі базові функції, як прямі повідомлення. Якщо платформа запрацює повноцінно, це може виявитися чудовою і стійкою альтернативою Twitter.

Довідка. Bluesky — це ініціатива, яку підтримує співзасновник і колишній генеральний директор Twitter Джек Дорсі. Організована Twitter як відокремлена організація, вона була представлена в 2019 році, найняла перших співробітників у 2021 році та була зареєстрована як окрема юридична особа того ж року. В середині 2022 року компанія Bluesky опублікувала свій перший достроковий реліз, експеримент з автентифікованими даними (ADX).