Українська реперка Alyona Alyona, яка вчора дрифтувала посеред пішохідної зони на Софійській площі у Києві, закликала фоловерів прийти й допомогти відмивати бруківку.

Про це вона повідомила в Instagram Stories, інформують #Букви.

Зокрема, реперка розповіла підписникам, що прийде відмивати бруківку в історичному центрі Києва о 15:00. До ініціативи доєднається також її команда.

Крім того, виконавиця тегнула акаунт компанії Red Bull, яка організувала нелегальні знімання, й попросила організувати масове прибирання з великою кількістю техніки.

Через деякий час реперка опублікувала кілька роликів із Софійської площі й продемонструвала, що активно займається миттям бруківки. Вона знову присоромила Red Bull за бездіяльність й додала, що чекає представників компанії.

Однак через годину миття бруківки Alyona Alyona зрозуміла, що її заклики не діють й підмоги від Red Bull не буде. Тоді вона вирішила просити про допомогу своїх фоловерів.

“Народ, ну що, я вже тут годину чищу. Відбилася від журналістів і чекаю усіх вас, щоб робити Київ чистішим й передавати вітання Red Bull”, – заявила реперка.

Вона додала, що митиме бруківку до вечора. Кожен може підійти до неї, поговорити, зробити селфі й допомогти.

"Каталася вона", а відмивати кличе усіх киян, як це працює? Alyona Alyona записала відео, на якому миє Софійську площу та закликає всіх приєднатися до неї. Нагадаємо, вчора в історичному центрі столиці, на Софійській площі, дрифтували для реклами Red Bull UA. pic.twitter.com/E9mxzdVRFY — Букви (@Bykvu) August 11, 2021

Як сповіщалося, у вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні знімання відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Компанія “Red Bull” зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, в компанії публічно перепросили.