Фотографії реп-співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
“Лайк, якщо черпав гівно в житті”, – написала вона.
- Журнал Forbes включив українську реп-виконавицю Alyona Alyona (Олену Савраненко) та тенісистку Еліну Світоліну до щорічного рейтингу 30 підприємців та діячів до 30 років.
- У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.