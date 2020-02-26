В Алжирі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом - це італієць, який прибув до країни 17 лютого.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляє державне телебачення з посиланням на міністра охорони здоров’я, чоловіка ізолювали.

Це всього другий підтверджений випадок на африканському континенті.

Біля берегів Марокко на Гран-Канарії президент Анхель Віктор Торрес і міністр охорони здоров’я Тереза Крус Овал провели у вівторок екстрену нараду для розгляду ситуації з ще одним італійським мандрівником. Він – лікар, і дав позитивний результат на вірусну інфекцію.