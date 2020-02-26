Про це повідомляє агентство Reuters.
Як повідомляє державне телебачення з посиланням на міністра охорони здоров’я, чоловіка ізолювали.
Це всього другий підтверджений випадок на африканському континенті.
Біля берегів Марокко на Гран-Канарії президент Анхель Віктор Торрес і міністр охорони здоров’я Тереза Крус Овал провели у вівторок екстрену нараду для розгляду ситуації з ще одним італійським мандрівником. Він – лікар, і дав позитивний результат на вірусну інфекцію.
- У Румунії підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні на території Італії різко зросла кількість заражених коронавірусом, тоді як в світі загальна динаміка йде на спад. На сьогоднішній день успішно вилікувалися і виписані з лікарень понад 27,5 тисяч осіб.
- У Швейцарії та іспанською регіоні Каталонія також зафіксували перші випадки зараження коронавірусом COVID-19. В Австрії і Хорватії підтвердили перші випадки захворювання на коронавірус нового типу. Хворі в цих країнах громадяни напередодні відвідували Італію.