Федеральний суд США задовольнив позов компанії Amazon Inc, яка вимагала скасувати дію контракту між Пентагоном і Microsoft на 10 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про контракт на послуги в області хмарних обчислень. Конкурс виграла компанія Microsoft, хоча в Amazon заявили, що таке рішення несправедливе і в листопаді подали до суду.

Тоді за багатомільярдний контракт з Пентагоном конкурували п’ять американських компаній – Amazon, Microsoft Corp, Oracle Corp і IBM Corp.

Суд тимчасово призупинив контракт. Як довго буде діяти призупинення та його юридичні особливості поки невідомі.

Суддя Патриція Кемпбелл-Сміт винесла попередню судову заборону, але не опублікувала його письмову версію. Деякі частини судового рішення опублікують 27 лютого.

У позові Amazon було сказано, що рішення Пентагону на користь Microsoft було сповнене “кричущих помилок”, які були результатом “неналежного тиску з боку президента Дональда Трампа, який неодноразово здійснював публічні і закулісні атаки”, щоб позбавити Amazon можливості отримати цей контракт.

У Пентагоні вже заявили, що розчаровані рішенням суду.

Підполковник Роберт Карвер, офіційний представник Міністерства оборони, заявив, що “дії, вжиті в ході судового розгляду, надмірно затримують реалізацію стратегії модернізації Міністерства оборони і позбавляють американських військових тих можливостей, які їм терміново потрібні”.

Він відстоює позицію, що Microsoft отримала контракт законно.

Аналогічна реакція у голови Пентагону Марка Еспера. Він раніше заперечував можливу упередженість та сказав, що Пентагон зробив свій вибір справедливо і вільно, без зовнішнього впливу.

У Microsoft у відповідь на судове рішення заявили, що довіряють Пентагону і розраховують на продовження судового процесу, який буде “детальним, скурпульозним і справедливим”.

В Amazon та Білому домі від коментарів відмовилися.