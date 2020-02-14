Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про контракт на послуги в області хмарних обчислень. Конкурс виграла компанія Microsoft, хоча в Amazon заявили, що таке рішення несправедливе і в листопаді подали до суду.
Тоді за багатомільярдний контракт з Пентагоном конкурували п’ять американських компаній – Amazon, Microsoft Corp, Oracle Corp і IBM Corp.
Суд тимчасово призупинив контракт. Як довго буде діяти призупинення та його юридичні особливості поки невідомі.
Суддя Патриція Кемпбелл-Сміт винесла попередню судову заборону, але не опублікувала його письмову версію. Деякі частини судового рішення опублікують 27 лютого.
У позові Amazon було сказано, що рішення Пентагону на користь Microsoft було сповнене “кричущих помилок”, які були результатом “неналежного тиску з боку президента Дональда Трампа, який неодноразово здійснював публічні і закулісні атаки”, щоб позбавити Amazon можливості отримати цей контракт.
У Пентагоні вже заявили, що розчаровані рішенням суду.
Підполковник Роберт Карвер, офіційний представник Міністерства оборони, заявив, що “дії, вжиті в ході судового розгляду, надмірно затримують реалізацію стратегії модернізації Міністерства оборони і позбавляють американських військових тих можливостей, які їм терміново потрібні”.
Він відстоює позицію, що Microsoft отримала контракт законно.
Аналогічна реакція у голови Пентагону Марка Еспера. Він раніше заперечував можливу упередженість та сказав, що Пентагон зробив свій вибір справедливо і вільно, без зовнішнього впливу.
У Microsoft у відповідь на судове рішення заявили, що довіряють Пентагону і розраховують на продовження судового процесу, який буде “детальним, скурпульозним і справедливим”.
В Amazon та Білому домі від коментарів відмовилися.
- Раніше американська військово-промислова компанія Raytheon підписала контракт із Пентагоном на розробку гіперзвукової зброї. Сума контракту склала 63,3 млн доларів.
- Генеральний директор Microsoft заявляв, що компанія займеться створенням програмного забезпечення для проведення безпечних виборів під назвою ElectionGuard.