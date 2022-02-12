Про це повідомляє Deadline.
Як повідомляється, сюжет “Той, хто біжить по лезу 2099” розгортатиметься через 50 років після подій фільму Дені Вільньова 2017-го. Рідлі Скотт, режисер оригінальної стрічки 1982 року “Той, хто біжить по лезу”, повернеться у ролі виконавчого продюсера, а сценаристкою – Силка Луїза, шоуранерка серіалу для Apple TV Plus “Блискучі дівчата”.
Зазначимо, що Рідлі Скотт вперше згадував про проєкт ще в листопаді. Тоді він говорив про розроблення 10 серій та вже написаний сценарій пілотного випуску, а також загальної концепції шоу. Наразі у франшизі окрім 2 фільмів є аніме-серіал “Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос”.
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