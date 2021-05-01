Глобальні та індійські компанії допомагають другому за чисельністю населенню в світі боротися з коронавірусом, оскільки в країні спостерігається колапс медичної системи.

Про це повідомляє The Business of Fashion.

Amazon.com, Intel і Google, а також індійські компанії Tata Sons, Reliance Industries і JSW Steel брали участь у всьому, від доставки медичного обладнання та обіцянок про фінансову допомогу до виробництва медичного кисню.

Лікарні, які борються з масовою другою хвилею інфекцій, відмовляють пацієнтам, оскільки ліжка і запаси кисню закінчуються, а соціальні мережі наповнюються відчайдушними закликами про допомогу в пошуку запасів кисню і ліків, таких як ремдесівір.

Рекордне зростання кількості смертей у порівнянні з попередніми 24 годинами привів до того, що в середу число загиблих в Індії перевищила 200 000 осіб. Експерти вважають, що причиною цього є відсутність кисню і проблеми з інфраструктурою.

У вівторок Amazon заявила, що відправить 100 апаратів ШВЛ в Індію з США.

Раніше компанія спільно з партнерами доставили по повітрю понад 8000 кисневих концентраторів і 500 вентиляторів з Сінгапуру.

Google пообіцяв Індії 18 мільйонів доларів допомоги, включаючи рекламну підтримку кампаній у сфері охорони здоров’я.

JSW, найбільший виробник сталі в Індії за ринковою вартістю, припинив виробництво будівельної сировини, оскільки замість цього виробляє рідкий кисень.

З 21 по 23 квітня JSW щодня поставляла зі своїх заводів 898 тонн кисню, що еквівалентно приблизно 13% сукупної добової потреби.

Reliance Industries мільярдера Мукеша Амбані також налаштувала виробництво на своїх нафтопереробних заводах, щоб виробляти сотні тонн кисню для таких сильно постраждалих районів, як Махараштра, найбагатший і найбільш постраждалий штат Індії.

Крім того, Tata Group, один з найстаріших конгломератів Індії, імпортував 24 кріогенних контейнера для транспортування рідкого кисню, а її підрозділ Tata Steel збільшив поставки кисню.

Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей в Індії спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як наприклад, Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.