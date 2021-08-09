25 червня Amazon Web Services, що є частиною компанії Amazon, придбав сервіс для обміну повідомленнями Wickr.

#Букви розібралися, що це за месенджер та чому зацікавив Amazon.

Wickr – це американська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення. Її засновниками були Роберт Статіца, Кара Купа, Крістфоер Говелл, Ніко Селл та Йорк Селл.

Компанія розробила кілька продуктів – Wickr Me, Wickr RAM, Wickr Pro та Wickr Enterprise.

Першим продуктом компанії став месенджер Wickr Me, який дозволяє користувачам обирати термін дії повідомлень. Логіка в тому, що коли термін дії будь-якого повідомлення в чаті добігає кінця, воно автоматично видаляється з чату.

Також, месенджер не вимагає для реєстрації номер телефону або адресу електронної пошти, що є перевагою для безпечного спілкування.

Спочатку месенджер працював на пристроях з операційною системою iOS, потім запустили застосунок для Android. У 2014-му році було представлено версію для настільних ПК з підтримкою Mac, Windows та Linux.

У 2015 році міжнародна незалежна компанія Electronic Frontier Foundation високо оцінила застосунок Wickr Me, поставивши йому в незалежному огляді 5 балів з семи можливих. Претензії оглядачів стосувалися того, що Wickr не мав на той момент відкритого програмного коду та задокументованої структури безпеки.

Після того, як компанія виправила недоліки, Electronic Frontier Foundation рекомендувала застосунок Wickr Me, як один з дев’яти додатків, розробники якого піклуються про безпеку користувачів.

У 2016-му році компанія презентувала новий застосунок Wickr Professional, передбачений для роботи великих команд. Всі розмови захищені наскрізним шифруванням.

У 2020-му році застосунок Wickr RAM було рекомендовано агентством національної безпеки, як єдиний месенджер, що відповідає всім критеріям безпеки. Цим застосунком користуються й американські військові, а вартість контракту компанії з Пентагоном склала $35 млн.

Також, компанія розробила Wickr Enterprise, який використовують для захищеної бізнес-комунікації.

У 2014-му році компанія залучила $9 млн від Alsop Louie, the Knight Foundation та Juniper Networks. В тому ж році, вдалося залучити $30 млн від CME Group Inc, Wargaming та Breyer Capital.

25 червня Amazon Web Services купив Wickr. При цьому, вартість угоди не повідомляється.

Віцепрезидент Amazon Web Services Стівен Шмідт так прокоментував купівлю Wickr:

“З переходом на змішане робоче середовище, спровоковане пандемією COVID-19, виникла необхідність в захищеному спілкуванні. Державні органи та приватні підприємства бажають захистити свої комунікації в умовах віддаленої роботи. Безпечні рішення Wickr дозволяють адаптуватися до цих змін”, – зазначив Шмідт.

Очікується, що Wickr складе конкуренцію іншим месенджерам, що представлені на ринку – WhatsApp, iMessage, Signal та Telegram.