Про це повідомила головна редакторка Platformer Зоя Шиффер у Twitter.

Головна редакторка послалася на джерело знайоме з ситуацією. За її словами, Amazon планує розміщувати рекламу до певних налаштувань безпеки на рекламній платформі компанії.

Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 4, 2022