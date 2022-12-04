В Amazon заявили, що планують відновити розміщення реклами в Twitter. Компанія має намір таке зробити приблизно за 100 мільйонів доларів на рік.

Про це повідомила головна редакторка Platformer Зоя Шиффер у Twitter.

Головна редакторка послалася на джерело знайоме з ситуацією. За її словами, Amazon планує розміщувати рекламу до певних налаштувань безпеки на рекламній платформі компанії.

Amazon is also planning to resume advertising on Twitter at about $100m a year pending some security tweaks to the company’s ads platform, per a source familiar with the situation. https://t.co/VWQJX4HZEp — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 4, 2022

Раніше майже всі світові бренди вирішили скоротити рекламу в Twitter або відмовитися від неї після того, як власником соцмережі став мільярдер Ілон Маск, писало Financial Times.

Рекламодавці зазначали, що в компанії стався хаос після масового звільнення працівників рекламного відділу. Видання додавало, що Ілон Маск спробував натиснути на власників брендів, як у відповідь на їхнє рішення.

Media Matters заявило, що про такі наміри оголосили 50 зі 100 найбільших рекламодавців. На них припадало 317 млн доларів із 5 млрд доходу Twitter у 2021 році. Зокрема Apple майже припинила рекламу у соцмережі. Проте мільярдер обурився та заявив про обмеження “свободи слова”.

Станом на 21 листопада в соцмережі були ще сім рекламодавців, які, згідно з даними Media Matters, уповільнили швидкість своєї реклами на платформі майже до нуля. З 2020 року вони витратили понад 255 мільйонів доларів на Twitter, а у 2022 році — майже 118 мільйонів доларів.