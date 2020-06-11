Компанія Amazon ввела однорічну заборону на використання поліцією свого програмного забезпечення для розпізнавання облич на тлі протестів в США.

Про це повідомили в блозі компанії.

У середу, 10 червня, компанія Amazon заявила, що вводить однорічний мораторій на використання поліцією свого програмного забезпечення Amazon Rekognition для розпізнавання облич.

При цьому Amazon продовжить дозволяти використання технології клієнтами, які допомагають правоохоронним органам знаходити жертв торгівлі людьми.

“Ми вводимо однорічний мораторій на використання поліцією технології розпізнавання облич Amazon. Ми продовжимо вирішувати таким організаціям, як Thorn, Міжнародний центр зниклих та експлуатованих дітей і Marinus Analytics, використовувати Amazon Rekognition для допомоги жертвам торгівлі людьми і возз’єднання зниклих дітей з їх сім’ями”, — йдеться в заяві.

Говорячи про введення мораторію компанія наголосила, що наполягає на введенні правил, що забезпечують використання програмного забезпечення з дотриманням етичних норм.

“Ми виступаємо за те, щоб уряди вводили більш суворі правила, що регулюють етичне використання технології розпізнавання облич, і в останні дні Конгрес, схоже, готовий прийняти цей виклик. Ми сподіваємося, що цей однорічний мораторій дасть Конгресу достатньо часу для впровадження відповідних правил, і ми готові допомогти, якщо буде потрібно”, — зазначили в компанії.

Як зазначає агентство Reuters, це рішення було прийнято після тривалих дискусій між Amazon і активістами-правозахисниками. Активісти висловили стурбованість з приводу того, що ця технологія може бути використана правоохоронцями для несправедливих арештів демонстрантів.

Раніше від аналогічного співробітництва з правоохоронцями відмовилися IBM і Google. Директор з технологій і громадянських свобод Американського союзу цивільних свобод Північної Каліфорнії Ніколь Озер оцінила цей крок і закликала Microsoft також приєднатися до ініціативи.