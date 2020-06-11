Про це повідомили в блозі компанії.
У середу, 10 червня, компанія Amazon заявила, що вводить однорічний мораторій на використання поліцією свого програмного забезпечення Amazon Rekognition для розпізнавання облич.
При цьому Amazon продовжить дозволяти використання технології клієнтами, які допомагають правоохоронним органам знаходити жертв торгівлі людьми.
“Ми вводимо однорічний мораторій на використання поліцією технології розпізнавання облич Amazon. Ми продовжимо вирішувати таким організаціям, як Thorn, Міжнародний центр зниклих та експлуатованих дітей і Marinus Analytics, використовувати Amazon Rekognition для допомоги жертвам торгівлі людьми і возз’єднання зниклих дітей з їх сім’ями”, — йдеться в заяві.
Говорячи про введення мораторію компанія наголосила, що наполягає на введенні правил, що забезпечують використання програмного забезпечення з дотриманням етичних норм.
“Ми виступаємо за те, щоб уряди вводили більш суворі правила, що регулюють етичне використання технології розпізнавання облич, і в останні дні Конгрес, схоже, готовий прийняти цей виклик. Ми сподіваємося, що цей однорічний мораторій дасть Конгресу достатньо часу для впровадження відповідних правил, і ми готові допомогти, якщо буде потрібно”, — зазначили в компанії.
Як зазначає агентство Reuters, це рішення було прийнято після тривалих дискусій між Amazon і активістами-правозахисниками. Активісти висловили стурбованість з приводу того, що ця технологія може бути використана правоохоронцями для несправедливих арештів демонстрантів.
Раніше від аналогічного співробітництва з правоохоронцями відмовилися IBM і Google. Директор з технологій і громадянських свобод Американського союзу цивільних свобод Північної Каліфорнії Ніколь Озер оцінила цей крок і закликала Microsoft також приєднатися до ініціативи.
“Технологія розпізнавання осіб дає урядам безпрецедентну можливість шпигувати за нами. Ми закликаємо Microsoft та інші компанії приєднатися до IBM, Google і Amazon, щоб рухатися в правильному напрямку історії”, — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами.
- Всі четверо поліціянтів, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції.
- Раніше #Букви розповідали, як влада реагує на протести, що тривають уже два тижні, і чого вдалося домогтися протестувальникам.