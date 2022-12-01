Корпорація Amazon передасть Україні 75 мільйонів доларів допомоги. Меморандум про співпрацю на 2023 рік вже підписано.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Компанія вже передала сервіси на мільйони доларів, які використовують для зберігання близько 100 державних реєстрів. Вони допомогли сервісам працювати попри російські обстріли та аварійні відключення світла. Українці ж могли отримувати держпослуги онлайн.

Копія серверної системи “Дії” з перших днів повномасштабного вторгнення зберігається в Amazon Web Services. Щодня сервіс створює резервні копії.

“Це робить “Дію” та цифрову державу загалом більш стійкою. Тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою”, – написав міністр.

Крім того, компанія допомогає у навчанні тисячі українців IT-спеціальностей. У жовтні Amazon AWS та “Дія.Цифрова освіта” запустили курс ITSkills4U. Ініціатива відбулася за підтримки польського уряду. За місяць до неї приєдналися вже понад 11 тисяч українців.

“Дякую Amazon AWS за постійну підтримку України та допомогу в побудові цифрової держави”, — резюмував міністр.