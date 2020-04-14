Amazon планує найняти ще 75 000 працівників для задоволення підвищеного попиту на свої товари, викликані пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що компанія раніше вже найняла 100 000 нових працівників. Amazon заявила, що тепер планує витратити понад 500 мільйонів доларів на підвищення їх заробітної плати.

Компанія бореться за те, щоб залучити працівників для задоволення зростаючого попиту з боку клієнтів, водночас, на неї тиснуть законодавці і працівники, які вимагають вжити додаткових заходів обережності і закрити об’єкти, потенційно уражені вірусом.

“Нашою головною турботою є забезпечення здоров’я та безпеки наших співробітників. Ми зробили більше 150 нововведень, щоб захистити співробітників – від поліпшених заходів від прибирання до пілотних нових зусиль, таких як використання дезінфікуючого туману в нашому центрі виконання рішень в Нью-Йорку”, – заявили в Amazon.