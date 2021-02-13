Компанія Amazon подала позов проти прокуратури штату Нью-Йорк, щоб запобігти судовим позовам у зв’язку з діяльністю компанії під час епідемії коронавірусу минулої весни.

Про це пише Reuters.

У позові, поданому до федерального суду Брукліну, Amazon звинуватила генерального прокурора Летицію Джеймс в тому, що вона вийшла за рамки своїх повноважень, погрожуючи подати в суд, якщо компанія не виконає ряд вимог.

Amazon заявила, що федеральні закони про працю та безпеку мають пріоритет над законами Нью-Йорка.

Платформа привернула увагу 10 місяців тому, коли робітники протестували проти умов на складі в Стейтен-Айленді, а Amazon звільнила Крістіана Смоллса.

Джеймс тоді сказала, що Amazon, можливо, порушила закон. Нью-Йорк оголосив про розслідування, і сенатори поставили під сумнів дії Amazon.

Джеймс назвала позов Amazon “сумною спробою відвернутися від фактів і ухилитися від відповідальності за свої невдачі в захисті працьовитих співробітників від смертельного вірусу”.

Судовий процес показує, що Amazon вважає, що її несправедливо обмовили, попри численні запобіжні заходи щодо COVID-19, регулярне тестування і плани з вакцинації співробітників.

Як повідомлялося раніше, наприкінці березня майже 200 тисяч працівників американської компанії з доставлення Instacart, а також робітники складу Amazon.com Inc в Стейтен-Айленді влаштували страйк, щоб привернути увагу до питань безпеки і зарплати людей, які працюють в умовах пандемії коронавірусу.