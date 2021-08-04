Про це повідомляє видання TechCrunch.
Аби отримати винагороду, потрібно прийти до одного з офлайн-магазинів компанії, в якому є біометричний сканер. Після цього треба зареєструвати свої дані в Amazon.
Розраховуватись на касах за допомогою відбитку долоні можна буде вже в вересні. Це можливо тільки в магазинах Amazon Go, де немає касирів.
Наразі такі магазини є в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Мериленді та Техасі, а також в мережі книжкових магазинах Amazon Books та Amazon 4-Star.
З квітня 2021 року сканери встановили в магазинах Whole Foods.
Окрім цього, Amazon використовуватиме біометричні дані для таргетованої реклами, створення індивідуальних рекомендацій та інших цілей.
- Американська компанія Amazon оголосила про відкриття салону краси в Лондоні (Велика Британія).