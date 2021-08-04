Компанія Amazon пропонує своїм клієнтам по 10 доларів, якщо вони дадуть доступ до відбитка своєї долоні. За допомогою відбитка можна буде розрахуватися в магазинах Amazon Go.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Аби отримати винагороду, потрібно прийти до одного з офлайн-магазинів компанії, в якому є біометричний сканер. Після цього треба зареєструвати свої дані в Amazon.

Розраховуватись на касах за допомогою відбитку долоні можна буде вже в вересні. Це можливо тільки в магазинах Amazon Go, де немає касирів.

Наразі такі магазини є в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Мериленді та Техасі, а також в мережі книжкових магазинах Amazon Books та Amazon 4-Star.

З квітня 2021 року сканери встановили в магазинах Whole Foods.

Окрім цього, Amazon використовуватиме біометричні дані для таргетованої реклами, створення індивідуальних рекомендацій та інших цілей.